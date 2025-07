Travis Scott no debutó en WWE por R-Truth

Aunque había muchos rumores, como el hecho de que John Cena iba a hacer equipo con Travis Scott para luchar ante Cody Rhodes y Bad Bunny en SummerSlam, finalmente, Triple H decidió adelantar esta lucha para Money in the Bank 2025, solo que con otros protagonistas.

Cody Rhodes hizo equipo con Jey Uso y John Cena hizo una inusual alianza con Logan Paul. Pues bien, ahora se ha podido saber que WWE sí tenía planes de que Travis Scott luchara allí, solo que todo el caos por el despido de R-Truth, que enojó a los fans, hizo que se cambiaran los planes.

Travis Scott se quedó con las botas puestas para su debut como luchador en WWE

► Así lo reveló Wrestle Votes recientemente:

«Esa es una interesante — lo anunciamos antes de Money in the Bank, ya que estaba planeado que él estuviera en Money in the Bank. Les puedo decir que había una gran cantidad de mercancía de Travis Scott — diseñada con su logo e imagen, junto con el lugar, el logo y la fecha de Money in the Bank, todo eso.

«Luego ocurrió lo de Ron ‘Truth’ Killings, y cambiaron los planes creativos. No sé si eso tuvo alguna relación directa con Travis Scott o no — pero en algún punto por ahí, los planes con Travis Scott cambiaron».

De momento, no está claro cuándo debutaría Travis Scott en WWE. Lo cierto es que ha habido rumores de que no ha sido del todo constante y juicioso con su entrenamiento en el ring del WWE Performance Center en Orlando, Florida. Ya veremos qué ocurre o si alguna vez, Travis Scott vuelve a aparecer a WWE.