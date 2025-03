Uno de los momentos que más ha retumbado en los fanáticos de WWE, y no solo entre los fans, sino en el oído izquierdo de Cody Rhodes, fue la tremenda bofetada que el rapero Travis Scott le dio el pasado sábado 01 de marzo de 2025, durante el evento premium Elimination Chamber 2025.

Y es que un aficionado en ringside compartió un video en donde se ve el impactante golpe que le dio Scott a Rhodes durante el ataque recibido de parte de John Cena, quien lo traicionó y le vendió el alma al diablo.

Nah Travis Scott slapped the DOG SHIT out of Cody. The Rock didn’t forget. pic.twitter.com/8cQ5Y5Nwov

— ☔️Jason G from the S.A.T.⛈️ (@lifer_wwe) March 2, 2025