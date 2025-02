Trauma I desenmascara al Imposible en polémica lucha

Producciones Ave presentó una de las primeras luchas de apuestas del año, un combate bastante interesante que generaba gran expectación debido a los gladiadores que participaron en él.

Se trató de un cuadrangular en el que estuvieron en juego las máscaras de Trauma I, Trauma II, Hijo de LA Park y el Imposible, luego de varios meses de rivalidad, donde los retos no faltaron. Cabe recordar que tanto El Imposible como los Traumas se conocen desde su época en la Arena Naucalpan.

El combate fue una auténtica guerra, con ataques por todos lados, sin que ninguno de los luchadores cediera terreno. Sin embargo, parecía que los Traumas podrían salir victoriosos con facilidad, pues su alianza era clave. No obstante, las cosas no salieron como esperaban.

El Hijo de LA Park sorprendió a todos al salvar su máscara y dejar a sus rivales enfrentándose entre sí. Sin embargo, aunque los Traumas parecían tener todo bajo control y listos para enviar al Imposible a la hoguera, éste logró aplicar un martinete sobre Trauma II.

El réferi contó los tres segundos, pero, aunque El Imposible ya se había retirado pensando que había dejado a los hijos del Negro Navarro para definir el combate, el comisionado anuló la decisión, argumentando que el martinete es un castigo prohibido y mandó a El Imposible de regreso a la contienda, lo que permitió salvar la incógnita de Trauma II.

Fue así que, tras este controversial acontecimiento, Trauma I y El Imposible tuvieron que jugarse las capuchas. Y las cosas se pusieron tensas cuando el Negocio Traumado y los Bocazas aparecieron para ocasionaros una campal.

Después de varios minutos de combate, el de la Dinastía Navarro atrapó el tobillo de su rival, quien no pudo zafarse y se vio obligado a rendirse.