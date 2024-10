Tras WWE RAW, Cody Rhodes venció a Jacob Fatu

El actual Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes, y Jacob Fatu como miembro de The Bloodline, están acaparando toda la atención en SmackDown. Es posible que no tanto en conjunto en estos momentos pues más bien la facción está rivalizando con Roman Reigns y Jimmy Uso mientras que el «American Nightmare» tiene su punto de mira en Gunther, el presente Campeón Mundial de Peso Completo de cara a su combate en Crown Jewel por el inaugural título propio de evento premium.

Aún así, sin duda existe una historia y esta tuvo su hueco cuando terminó el episodio de WWE RAW del 21 de octubre cuando ambos luchadores protagonizaron un combate no televisado en el que Cody salió victorioso sobre Jacob para mandar a los fanáticos felices a sus casas. Cabe mencionarse que fue la primera vez de Rhodes luchando en Filadelfia desde que ganara el cinturón en WrestleMania 40. Y en esta ciudad en la marca roja no lo hacía desde 2016.

DISGUSTING TABLE SPOT

3 CROSS RHODES

THAT WHAT IT TOOK FOR CODY RHODES TO DEFEAT JACOB FATU

TO RETAIN THE WWE CHAMPIONSHIP

(#WWERAW VIA tonyimang) pic.twitter.com/NVf3NJCRF9

— FADE (@FadeAwayMedia) October 22, 2024