Tras WWE, ¿qué tan cerca estuvo Nic Nemeth de AEW?

En septiembre de 2023, después de 19 años en la compañía, Dolph Ziggler dejó la WWE. En enero de 2024 continuó su carrera como Nic Nemeth en TNA, NJPW y el circuito independiente.

► ¿Nic Nemeth cerca de AEW?

En octubre de 2025, nos preguntamos si estuvo más próximo a unirse a AEW de lo que pareció. La verdad es que se diría que nunca hubo ninguna posibilidad de que lo hiciera.

«No estuve cerca. Amo a muchísima gente de allí. He tenido un par de conversaciones con Tony en el pasado, y apoyé a esos muchachos en cada paso del camino. El hecho de que AEW exista ayudó a mucha gente, en el peor de los casos, a la hora de negociar y planear su carrera a futuro. Yo pienso: si esto termina en dos o tres años, igual ayudó a mucha gente y puso a otros en televisión, y ellos están brillando, haciendo lo suyo. Yo veía cada miércoles, porque los jueves tenía que hablar de ello. Y es otra situación donde digo: tengo que ver lucha libre. Es como un chiste, pero terminé conociendo a toda la gente del show y observando lo que hacen. Si pudiera hacer todas las cosas que hacen ellos —su círculo principal, todo el show, que tiene tantas partes y piezas en movimiento— no sé si podría, viniendo de mi estilo más clásico. Yo me adapto a todo, y lo he hecho, incluso viendo. La versión de mí en 2025 aplica cosas que hace unos años no hubiera hecho. Pero no sé si en una lucha de 35 a 45 minutos, si no es contra alguien como Bryan Danielson o Jon Moxley —tipos de los que sé lo que han hecho y con los que puedo moverme y hacer cosas— podría funcionar. Porque si es recordar una secuencia, siento que es como estar en contra con 30 tipos apareciendo cada dos minutos. Estaría más perdido en la lucha, en lugar de sentir la emoción y simplemente recordarlo. Y pienso: no sé cómo lo hacen, pero cuando llegan los PPVs, revientan el techo, y es increíble.

Y con TNA, yo pensé: nunca, jamás seré Kurt Angle. Él es mi héroe. Pero sé que hizo algo especial cuando fue a TNA, y pensé: tal vez, solo tal vez, este tipo que mucha gente, la mayoría, parece respetar y que han estado esperando ver qué puedo hacer, quizás apareciendo aquí y estando involucrado pueda ser otra chispa que genere algo. Porque ya están dando de qué hablar y moviéndose, y han sido una marca increíble por años. Pero pensé: quizá, solo quizá, con que yo esté allí esto se vuelve un lugar más grande y mejor, aunque sea en un 1%. Luego me enamoré del vestuario y de todos detrás de cámaras, y dije: este es el lugar. No iba a ir a ningún otro lado. No quería. Un par de fechas para alguien más y un par de fechas en AEW, 100% lo hubiera hecho. Pero pensé: necesito viajar por el mundo y poder dormir tranquilo sabiendo que puedo hacerlo, porque hablé toda esta m*erda durante 15 años. ‘Nadie es mejor, nadie puede seguirme’. Perdón por las decisiones de booking, pero eso no era cosa mía. Y ahora es: respáldalo o no. Tenía que hacerlo. Hubiera ido casi a cualquier lado por un par de fechas solo para probar, pero TNA era el lugar adecuado. Si no estuviera aquí, estaría viendo su progreso desde afuera, pero siempre apoyando a todos esos chicos y chicas.»