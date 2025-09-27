Tras Victory Road, así se presenta el cartel de Bound For Glory

Dio para mucho ayer Victory Road, seguramente más de lo que todos pensábamos. Cuando su cartel anunciado apuntaba a un evento de transición a la espera de Bound For Glory, Victory Road albergó importantes y sorpresivos acontecimientos que a la postre repercutieron sobre la gran cita del próximo mes.

El principal, si obviamos la esperada ausencia de Masha Slamovich, fue el anuncio de la vacancia del Campeonato Mundial Knockouts. Ash By Elegance expuso, sin entrar en detalles, su incapacidad para seguir compitiendo, anunciando asimismo un retiro indefinido de los rings. Pero la maquinaria sigue, y TNA celebró minutos después una batalla campal de la que salieron ganadoras Léi Yǐng Lee y Kelani Jordan, quienes ya en la última parte del show y bajo el arbitraje de Indi Hartwell, se midieron en mano a mano por la presea vacante, con victoria de la luchadora adscrita a WWE NXT.

Ergo, Indi Hartwell, retadora programada para Bound For Glory, no acabará enfrentando ni a Ash By Elegance ni a Masha Slamovich por el Campeonato Mundial Knockouts, sino a Jordan. Duelo ya confirmado por TNA.

Mientras, Victory Road concluyó con la exitosa defensa de Leon Slater ante Myron Reed por el Campeonato de la División X… y algo más. Santino Marella reveló a continuación que el retador de Slater para Bound For Glory sería Je’Von Evans, otro talento de WWE NXT, visto precisamente también anoche (en vivo) durante WWE SmackDown. Slater afronta así su quinto compromiso titular desde que conquistara el oro en Slammiversary.

Además, el triunfo de Moose sobre Mustafa Ali le da a The System la ventaja del turno de entrada en la Hardcore War contra Order 4 de Bound For Glory.

► Cartel de Bound For Glory

Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para TNA Bound For Glory, a celebrarse el 12 de octubre desde el Tsongas Center en Lowell (Massachusetts, EEUU).

