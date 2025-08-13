La contundente victoria del sábado pasado sobre Roman Dolidze podría ser el catalizador que impulse a Anthony “Fluffy” Hernandez a la pelea por el título de peso mediano.

Tras extender su racha de victorias a ocho en el evento principal de UFC Vegas 109, Hernandez (15-2 MMA, 9-2 UFC) ascendió tres puestos en el ranking oficial de peso mediano de UFC, superando a Robert Whittaker y Jared Cannonier, mientras que Dolidze descendió un puesto, al número 11.

Hernandez ya había estado llamando la atención en la división gracias a una impresionante racha que incluye victorias sobre Roman Kopylov, Michel Pereira y Brendan Allen. Pero fue la forma en que desmanteló a Dolidze el fin de semana pasado lo que más llamó la atención.

Con el actual campeón de peso gallo de UFC, Merab Dvalishvili, en la esquina de Dolidze en UFC Apex, Hernandez ofreció una actuación que evocó al mismísimo “La Máquina” durante su propio ascenso a la grandeza. Hernández, quien ya ostentaba el récord de más derribos en la historia de la división de peso mediano de la UFC, elevó esa cifra a 54 contra Dolidze. En las 185 libras, solo Dricus Du Plessis (nueve) posee una racha de victorias activa más larga.

Con seis finalizaciones en sus ocho victorias consecutivas, la posibilidad de que Hernández se incluya en la élite de la división es innegable. La pregunta ahora es dónde encaja el peleador de 32 años en el panorama general del título de peso mediano.

► El ajetreado camino de la UFC hacia el título de peso mediano

En vísperas del enfrentamiento por el título entre Dricus Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) y Khamzat Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) en el UFC 319 este sábado, parece probable que el ganador del combate estelar de UFC París el 6 de septiembre —que incluye a Nassourdine Imavov (16-4 MMA, 8-2 UFC) contra Caio Borralho (17-1 MMA, 7-0 UFC)— sea el siguiente en la fila para el cinturón, independientemente de quién salga de Chicago con el campeonato este fin de semana.

De ser así, la UFC deberá decidir qué hacer con los otros dos peleadores que recientemente han desbaratado la posibilidad de ganar el título de peso mediano: Anthony Hernandez y Reinier de Ridder.

El excampeón de ONE Championship, De Ridder (21-2 MMA, 4-0 UFC), ha tenido una racha ganadora sensacional desde que se unió a la UFC hace doce meses. Esta semana, se ha pedido a la promotora que enfrente a Hernández contra el grandullón holandés mientras se desarrollan las situaciones Du Plessis vs Chimaev e Imavov vs Borralho durante el resto del año.

Si bien un enfrentamiento entre Hernández y De Ridder sin duda sería espectacular, podría haber una opción más estratégica para los organizadores de combates de la UFC.

Los excampeones Israel Adesanya (24-5 MMA, 13-5 UFC) y Sean Strickland (29-7 MMA, 16-7 UFC) se encuentran entre los cuatro mejores clasificados en la categoría de 185 libras, por delante de Hernández y De Ridder, y ninguno tiene una pelea programada actualmente. En lugar de eliminar a un contendiente en ascenso emparejando a Hernández y De Ridder, podría tener más sentido enfrentar a cada uno contra uno de los excampeones y ver cuál brilla con luz propia.