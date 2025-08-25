El segundo viaje de UFC a China en 9 meses, pero el primero a Shanghai desde 2017, fue encabezado por una estrella china en ascenso en un enfrentamiento que garantizó fuegos artificiales.

El viaje de la UFC a Shanghái, China, trajo consigo muchas sorpresas y una buena dosis de controversia el sábado. Desde una sorpresa en el evento principal hasta un cambio de categoría de peso de último minuto en la pelea coestelar y una inusual deducción de dos puntos en la primera pelea de la cartelera principal, hubo muchos temas de conversación antes, durante y después de la acción.

Echemos un vistazo a lo que podría depararles el futuro a uno de los grandes ganadores de UFC Fight Night 257.

Sergei Pavlovich (20-3 MMA, 8-3 UFC) pudo haber consolidado su posición en la división de peso pesado con una victoria por decisión sobre Waldo Cortes-Acosta el sábado, pero la potencia rusa aún enfrenta un duro camino hacia la contienda por el título.

De 2019 a 2023, Pavlovich saltó a la fama con seis nocauts consecutivos en el primer asalto, una racha que le valió una oportunidad por el título interino contra Tom Aspinall en UFC 295. Pero una devastadora derrota esa noche, seguida de otra contra Alexander Volkov, frenó su impulso.

Victorias consecutivas por decisión sobre Jairzinho Rozenstruik y Cortes-Acosta lo han ayudado a retomar el rumbo, pero la sombra de su derrota ante Aspinall, ahora campeón indiscutible de peso pesado, deja a Pavlovich muy atrás en la contienda por el título.

Actualmente en el puesto número 3 del ranking, Pavlovich podría tener que buscar a su próximo oponente en posiciones más bajas. Una opción lógica podría ser el ganador del enfrentamiento del próximo mes en UFC París entre Marcin Tybura (27-9 MMA, 14-8 UFC) y el excampeón de la PFL Ante Delija (25-6 MMA, 0-0 UFC).

Próxima pelea de Pavlovich: ganador de Tybura vs Delija