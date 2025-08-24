Johnny Walker consiguió un impresionante nocaut técnico remontando sobre Mingyang Zhang en el combate estelar de UFC Shanghái.

Walker cometió un error garrafal desde el principio, al intentar un derribo rápido y quedar debajo de Zhang. Tras varios golpes en la lona, ​​Zhang finalmente permitió que Walker se pusiera de pie. Una vez de pie, Zhang conectó un derechazo que tambaleó a Walker, obligando al brasileño a aferrarse a la reja momentáneamente. Walker intentó un derribo a 60 segundos del final del primer asalto, pero terminó recibiendo un codazo por la molestia.

Zhang parecía tenerlo todo bajo control durante el segundo asalto, pero un par de fuertes patadas a la pantorrilla de Walker mandaron al «León de la Montaña» a la lona. Oliendo sangre en el agua, Walker subió la temperatura, asestando una serie de golpes brutales mientras Zhang intentaba desesperadamente ponerse a salvo. Al final, Zhang no pudo detener el ataque, lo que obligó al árbitro a intervenir y pedir la parada del combate.

En la antesala del evento del sábado, la creencia predominante era que Johnny Walker (22-9 MMA, 8-6 UFC) había sido traído a Shanghái por una sola razón: convertirse en el vigésimo luchador noqueado por Mingyang Zhang. Tras dos derrotas consecutivas por nocaut, el brasileño fue visto como un chivo expiatorio al entrar en el Mercedes-Benz Arena ante el clamor ensordecedor de miles de aficionados chinos.

Pero al convertirse en el primer hombre en derrotar a Zhang desde 2019, Walker les recordó a todos que aún tiene algo que ofrecer en la división de peso semipesado. Intentar otra vez el título de las 205 libras podría ser una ilusión —actualmente ocupa el puesto número 13 y solo tiene una victoria en sus últimas cuatro peleas—, pero su desafío al excampeón Jan Blachowicz (29-11-1 MMA, 12-8-1 UFC) es el tipo de enfrentamiento que la UFC podría apoyar de forma realista.

Ninguno de los dos peleadores está en la pelea inmediata por el título, pero ambos tienen suficiente valor de nombre para hacer que el potencial choque sea intrigante.