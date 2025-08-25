Aljamain Sterling ofreció una actuación dominante pero discreta contra el ex aspirante al título de peso pluma Brian Ortega en el evento coestelar de UFC Shanghái.

Sterling fue el centro de atención durante los primeros 10 minutos, mientras el «Maestro del Funk» le destrozaba la pierna adelantada a Ortega y lideraba la pelea. Desafortunadamente, la pelea no ofreció mucho espectáculo, lo que provocó el descontento del público en China tras el segundo asalto.

Probablemente abajo 20-18 después del segundo asalto, Ortega intentó acelerar el ritmo en el tercero, aunque su rendimiento aún palidecía en comparación con el del excampeón de peso gallo.

Con la pelea alejándose de Ortega, Sterling consiguió su primer derribo del combate en el cuarto asalto, enviando a ‘T-City’ a la lona a un minuto del final. Sterling desató una ráfaga de golpes justo antes de la campana, subiendo considerablemente en las tarjetas antes del quinto y último asalto.

Con la espalda contra la pared, Ortega conectó un potente derechazo que hizo retroceder a Sterling a poco más de dos minutos del final del combate. Sin embargo, la agresividad de Ortega le permitió a Sterling cambiar de estrategia y llevar a ‘T-City’ a la lona con 60 segundos restantes. Aljo’ procedió a golpear a Ortega con el tiempo agotándose, asegurando una barrida limpia y su mayor victoria en peso pluma hasta la fecha.

Mientras Brian Ortega lidiaba con una semana de peleas turbulenta que finalmente convirtió el evento coestelar del sábado en un combate de peso pactado de 153 libras, el excampeón de peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling (25-5 MMA, 17-5 UFC), mantuvo la calma y superó metódicamente a su oponente de mayor tamaño durante 25 minutos, consiguiendo una victoria por decisión unánime.

Después, «Funkmaster» aprovechó su entrevista posterior a la pelea para pedirle una oportunidad al actual campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski. Sin embargo, dada la cautela y la aversión al riesgo de su actuación, es poco probable que Sterling supere a Lerone Murphy, quien demostró una mayor contundencia por una oportunidad por el título al noquear brutalmente a Aaron Pico en UFC 319.

Con Diego Lopes programado para enfrentarse a Jean Silva en Noche UFC el próximo mes, la división de peso pluma se está calentando. Otro ex aspirante al título, Yair Rodríguez (20-5 MMA, 11-4 UFC), actualmente se encuentra sin oponente. Si Sterling añadiera a Rodríguez a su currículum, su aspiración a una oportunidad por el título parecería mucho más convincente.

La próxima pelea de Sterling: Yair Rodríguez