UFC on ESPN 64 se llevó a cabo en la Arena CDMX en la Ciudad de México el sábado por la noche, y en contraste con el evento de la semana pasada UFC Londres, esta cartelera tuvo un montón de momentos sorprendentes para los aficionados mexicanos para disfrutar.

En el primer viaje de la UFC a México desde febrero del año pasado, los peleadores mexicanos obtuvieron un resultado de 7-2, lo que supone una mejora con respecto al 6-4 de la tarjeta de la UFC Ciudad de México del año pasado.

Vimos actuaciones destacadas de novatos como Ateba Gautier y David Martínez, mientras que los favoritos del público Brandon Moreno y Manuel Torres prevalecieron en los eventos principal y co-principal. Con ese evento en los libros, es hora de mirar lo que sigue para uno de los que levantaron la mano el pasado sábado y que también es un gran favorito de las fanáticos.

El peleador más joven de la promoción consiguió su cuarta victoria consecutiva y se colocó con un balance de 5-1 desde que fichó por la UFC con sólo 17 años (su primera pelea tuvo lugar poco después de cumplir los 18). Esta fue probablemente su actuación más madura hasta la fecha contra el mejor oponente al que se ha enfrentado.

Vince Morales es un veterano que no ha sido sometido desde 2018 y tiene más de un as bajo la manga. Rosas Jr. fue capaz de superarlo en forcejeo y agarre, rechazando los intentos de sumisión de Morales en el proceso. A pesar de que ésta es su victoria más sólida, es importante no adelantarse a los acontecimientos y tener en cuenta que Rosas Jr. sólo tiene 20 años.

No hay ninguna razón real para empujarlo hacia arriba con la esperanza de que pueda batir el récord del campeón más joven de la historia de la promoción. Sí, ha sido una actuación alentadora por muchas razones, pero sigue estando muy por detrás de lo mejor que puede ofrecer la división.

Por esas razones, sigo pensando que deberíamos intentar ofrecerle combates estilísticamente favorables para que pueda seguir acumulando experiencia. AJ Cunningham acaba de perder sus peleas más recientes al ceder cinco derribos ante SuYoung You. Sobre el papel, se podría pensar que un luchador con el pedigrí de Rosas Jr. debería ser capaz de replicar este plan de juego y conseguir otra victoria en la UFC.

La próxima pelea de Rosas Jr: AJ Cunnigham