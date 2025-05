El excampeón de dos categorías de ONE Championship, Reinier de Ridder, ha conseguido la victoria más destacada de su corta trayectoria en el Octágono hasta la fecha, propinándole al invicto y gran prospecto Bo Nickal su primera derrota en las artes marciales mixtas profesionales con un nocaut en el segundo asalto en UFC Des Moines.

De Ridder, excampeón de peso mediano y semipesado de ONE Championship, había conseguido un par de victorias por nocaut en sus dos primeras peleas en la UFC. Primero, debutando con una victoria por sumisión sobre Gerald Meerschart, el finalizador holandés regresó contra Kevin Holland en UFC 311 a principios de año, aplicando una estrangulación trasera al inicio del primer asalto.

Y acelerando el ritmo de inmediato contra el megaluchador Nickal esta noche, de Ridder se mostró más que cómodo en el suelo contra el talento de élite del grappling. En el segundo asalto, exigiendo mucho al luchador de la Serie Contender, de Ridder logró una sucesión de rodillazos en el clinch, impactando el cuerpo de Nickal.

Y golpeando arriba con algunos golpes cortos, Reinier de Ridder se separó y luego conectó un tremendo rodillazo al cuerpo de Nickal una vez más, enviándolo a la lona del octágono para una impresionante victoria por nocaut en el segundo asalto.

Tras su victoria, de Ridder reclamó su derecho a una pelea eliminatoria por el título contra el excampeón indiscutible de peso mediano, Sean Strickland.

Reinier de Ridder sabía que la falta de experiencia de Bo Nickal al más alto nivel de las MMA podía costarle caro en un combate como éste. Reinier de Ridder, de 34 años, que ya ha pasado por esto y por lo otro en este deporte, se enfrentó a Nickal desde el principio.

Hizo la mayor parte de su trabajo en el clinch, donde siguió acosando a Nickal con rodillazos al cuerpo hasta que éste acabó cediendo en el segundo asalto. Esta es, con diferencia, la victoria más sonada de las tres que ha logrado De Ridder en la UFC. Cuando un nombre conocido pierde, no siempre transfiere su poder de estrella a su oponente, pero esta vez parece que sí.

Tras la pelea, se habló mucho de la mala actuación de Nickal, pero también hubo muchos elogios para RDR, ya que los aficionados consideraron que las apuestas no le habían respetado. Tras su victoria, de Ridder hizo un reto a Sean Strickland, un reto acertado dada la situación del peso medio.

Dada su edad y el impulso que ya ha acumulado en los seis meses transcurridos desde que se unió a la promoción, no es descabellado aspirar a un combate entre los cinco primeros. Hay un trío de ex campeones que tendrían sentido para RDR: Strickland, Israel Adesanya y Robert Whittaker. Mi favorito sería «The Last Stylebender».

Próxima pelea de Reinier de Ridder: Israel Adesanya