Khamzat Chimaev ofreció una de las exhibiciones más dominantes en la historia de las peleas por el título de la UFC, derrotando con comodidad a Dricus Du Plessis en la pelea estelar de la UFC 319 el sábado por la noche.

Chimaev impuso su voluntad de inmediato en la lona, derribando a Du Plessis casi al instante y aguantando la mayor parte del primer asalto con control lateral. Borz’ logró clavar a ‘DDP’ en un crucifijo, aunque no pudo aprovechar su posición dominante más allá de conectar algunos golpes.

Las rondas dos, tres, cuatro y cinco reflejaron la primera, con Chimaev logrando derribos tempranos y manteniendo a Du Plessis en la lona en una exhibición absolutamente dominante del invicto monstruo checheno.

Du Plessis tuvo algunos momentos positivos en el quinto asalto, montando a Chimaev al final y buscando asegurar una victoria por sumisión. Desafortunadamente, ‘DDP’ no tuvo la energía para asegurar nada antes de la campana, lo que nos llevó a las tarjetas para una decisión muy predecible.

Resultado oficial: Khamzat Chimaev derrotó a Dricus Du Plessis por decisión unánime (50-44, 50-44, 50-44) y ganó el título de peso mediano de la UFC.

► La era de un nuevo campeón de peso medio UFC

Puede que el evento principal de UFC 319 no haya sido el fulgurante que se esperaba cuando se anunció este enfrentamiento, pero el checheno dominó por completo. Dricus Du Plessis hizo todo lo posible por sobrevivir a cada asalto, pero eso fue todo lo que pudo hacer: sobrevivir.

Chimaev fue visto como un futuro campeón en 2020, cuando irrumpió en la escena. Cinco cambios de cinturón y muchos baches en el camino después, Borz finalmente está aquí, y supimos que era inevitable. Si un bruto físico como Du Plessis fue tratado así, es difícil ver a alguien en esa división sobrevivir a esa tormenta. Por otro lado, es emocionante ver cuántos contendientes emergentes tiene la división de peso mediano.

Desde el próximo evento principal de París hasta el racha de Reinier de Ridder y el caballo negro Anthony Hernández, a Chimaev no le faltarán contendientes que quieran una oportunidad para superar su destreza en la lucha libre.

Dana White declaró en la conferencia de prensa que busca fichar a Chimaev para el UFC 321 en Abu Dabi. El recién coronado campeón expresó su interés tras asegurar que no sufrió ninguna lesión durante la pelea. Pensé que el ganador de la pelea entre Nassourdine Imavov y Caio Borralho sería el contendiente más merecedor, pero si Chimaev realmente va a recuperarse en dos meses, dudo que la UFC espere al ganador de una pelea que se celebre en septiembre. En mi opinión, esto le abre la puerta a Reinier de Ridder, quien ha estado increíblemente activo y sin duda se apuntaría a una pelea en octubre.

La próxima pelea de Chimaev: Reinier de Ridder