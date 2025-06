Mientras la cartelera estuvo encabezada por la revancha por el título de peso gallo masculino entre Merab Dvalishvili y Sean O’Malley, el UFC 316 estuvo coestelarizado por la pelea por el título de peso gallo femenino entre Julianna Peña y Kayla Harrison.

El encuentro culminó con una actuación dominante de la ahora nueva campeona, Kayla Harrison. La ex dos veces medallista de oro olímpica aplastó a Julianna Peña en la lona en los dos primeros asaltos, antes de asegurar una llave de sumisión kimura que puso fin a la pelea.

Kayla Harrison se ha consagrado como la nueva campeona indiscutible de peso gallo esta noche en el evento coestelar de UFC 316, tras someter a la actual campeona, Julianna Peña, con un final por kimura al final del segundo asalto en su reñida pelea en Nueva Jersey.

Harrison, dos veces medallista de oro olímpica, también logró dos victorias en torneos de peso ligero durante su destacada trayectoria con la PFL. Y finalmente, al enfrentarse a Peña, originaria de Washington, el pasado sábado por la noche en «The Garden State», la dominante as del grappling, Kayla Harrison, añadiría la corona de la UFC a su reluciente repisa.

Tras un inicio contundente con un derribo exitoso, la veterana de Ohio, Harrison, sufrió un par de patadas ascendentes ilegales de Peña, con el árbitro Vitor Ribeiro separando inmediatamente a la dupla, lo que le quitó un punto a Peña en el proceso.

Pero en el segundo asalto, Harrison volvió a tomar el control y dominó desde entonces. Intentando concretar una sumisión de triángulo de brazo contra el actual campeón, Peña, Harrison, con solo cinco segundos restantes en el segundo asalto, conectó una brutal sumisión por kimura en el lado izquierdo del primero, forzando una rápida rendición.

► Se espera que Kayla Harrison haga su primera defensa del título contra Amanda Nunes

Esta es una decisión aún más fácil que la de Dvalishvili contra Sandhagen: es Amanda Nunes. La trama principal de esta pelea ni siquiera era la pelea en sí, sino quién se enfrentaría al ganador. Sabíamos que «La Leona» tenía los ojos puestos en el ganador. Si Peña hubiera dado la sorpresa, habríamos tenido una trilogía entre manos. Sin embargo, tenemos lo que la mayoría consideraría un enfrentamiento mucho más interesante.

Como dos veces ganadora del oro olímpico en judo, Harrison es una de las atletas de deportes de combate más exitosas en conquistar un título de la UFC. Es una de las únicas peleadoras que aparentemente puede igualar las dotes físicas de Nunes. El enfrentamiento estilístico y lo que está en juego automáticamente hacen de esta una de las peleas más importantes en las MMA femeninas de la última década.

Tras la impresionante victoria, Harrison retó a Amanda Nunes, quien entró a la jaula para un cara a cara. Esa pelea probablemente se llevará a cabo próximamente y sin duda será un enfrentamiento muy esperado. Con su victoria, se espera que la as del American Top Team, Harrison, haga su primera defensa del título contra su ex compañera de entrenamiento y ex campeona de dos pesos, Amanda Nunes, quien regresará al octágono a finales de este año.

