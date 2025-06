Tras victoria en UFC 316, Cong quiere pelear con Shevchenko

Wang Cong se reunió con los medios el sábado después de su victoria sobre Ariane da Silva en UFC 316. Cong (8-1 MMA, 3-1 UFC) superó a da Silva (17-11 MMA, 6-8 UFC) por decisión unánime en la cartelera preliminar en el Prudential Center.

La pelea se vio empañada por un error grave de peso de da Silva (7 libras) y la consiguiente penalización del 25% a Cong.

Pero ella dijo que debería haber terminado con da Silva y debería haber sido «loca como ‘El Joker'». Hace una década, Cong venció a la actual campeona de peso mosca femenina de UFC, Valentina Shevchenko, en un combate de kickboxing, y ahora tiene la mira puesta en ella en MMA.

«Siento que esta pelea me hizo ver dónde están mis carencias. Volveré a entrenar como una loca».

«Siento que no demostré mi habilidad al máximo, solo un poco. Mejoré mucho en los entrenamientos, pero no me limité a ir«.

«Siento que todavía soy un poco conservadora en el octágono. Siento que debería abrir mi personaje».

@Creo que comparar a Valentina Shevchenko conmigo significa que ella tiene más experiencia. Pero me tomó un tiempo competir en boxeo. Creo que mi golpeo es mejor que el de ella… puedo ganarle en cualquier momento«.