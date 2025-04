Después de un par de eventos UFC Fight Night que pueden haber sido un poco escasos en emoción, UFC 314 en el Kaseya Center de Miami el sábado por la noche ofreció algunos finales verdaderamente sensacionales, que tuvieron a los aficionados de pie.

El UFC 314 era, con diferencia, el evento de pago por visión más esperado del año hasta la fecha, y así fue. La tarjeta contó con todo lo que se puede esperar de un evento numerado.

Se coronó un nuevo campeón del peso pluma, surgieron nuevos aspirantes y varios luchadores veteranos demostraron que aún tienen mucho que ofrecer dentro del octágono.

Tuvimos un enfrentamiento de mala sangre, una leyenda que hacía su esperado debut promocional y un aspirante que buscaba dar el salto a la élite. La noche tuvo como colofón el intento de un favorito de los aficionados por recuperar su título.

Con UFC 314 ya en los libros de historia, vamos a desglosar cómo se deben mover las piezas de ajedrez a continuación para nuestro gran ganador de la tarjeta principal.

► Una nueva era inicia para Alexander Volkanovski en su segundo reinado

Ahora que Ilia Topuria ya no es oficialmente el campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski (27-4 MMA, 14-3 UFC) tiene el camino libre para empezar a construir otro reinado dominante en las 145 libras.

Eso puede ser una tarea difícil, dada la impresionante lista de contendientes en ascenso que esperan entre bastidores, combinado con el hecho de que el australiano probablemente tendrá 37 años cuando regrese a la acción.

Con Alex Ovechkin batiendo el récord de goles de todos los tiempos de Wayne Gretzky el pasado domingo, y ahora Volkanovski recuperando su corona del peso pluma, ésta ha sido una gran semana para ser apodado «Alejandro Magno». Diego Lopes se empleó a fondo y puso en aprietos al australiano en los asaltos segundo y cuarto, pero al final fue incapaz de resolverlo a lo largo de 25 minutos.

Llegaremos a Yair Rodríguez más adelante, pero por ahora, digamos que me costaría encontrar un combate por el título que me interesara menos volver a ver. Su primer encuentro fue un completo tráfico de ida, y no creo que Rodríguez haya hecho lo suficiente para recuperar su estatus de aspirante número uno.

Es hora de darle a Movsar Evloev lo que es suyo por derecho. Además, Volkanovski dijo que no está interesado en querer esperar hasta Noche UFC en septiembre y quiere volver antes que eso.

La próxima pelea de Volkanovski: Movsar Evloev