Tras UFC 288 Cejudo quiere cabeza de Dvalishvili

Aparentemente , Henry Cejudo ha retrocedido ante cualquier idea de posible retiro después de UFC 288. Cejudo (16-3 MMA, 10-3 UFC) inmediatamente reflexionó sobre su futuro cuando se quedó corto ante el campeón de peso gallo Aljamain Sterling por decisión dividida en el evento principal del sábado pasado en el Prudential Center en Newark, NJ.

Se quitó los guantes en su post- pelea octágono entrevista con Joe Rogan y dijo que estaba confundido al abordar lo que sigue en la conferencia de prensa posterior a la pelea.

Pero después de pensarlo un poco, aparentemente “Triple C” ha decidido continuar peleando y quiere al peso gallo No. 1 del ranking Merab Dvalishvili en el pay-per-view de UFC 292 proyectado el 20 de agosto en Boston. También se está discutiendo que UFC 292 presentará la próxima defensa del título de Sterling contra Sean O’Malley.

“¡Esta mierda está lejos de terminar! @danawhite ¡Quiero la cabeza de @merab.dvalishvili en un plato! #ufcboston”.

Eso fue suficiente para obtener una respuesta de Dvalishvili en las redes sociales.

Let’s Go! I will take another of @funkmasterMMA ‘s leftovers .. for now! https://t.co/I7jVSbcaxp

— Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) May 8, 2023