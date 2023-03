Tras UFC 286: ¿Qué sigue para Kamaru Usman?

UFC 286 cerró la trilogía entre Leon Edwards y Kamaru Usman, con Edwards sorprendiendo a muchos con una defensa de derribo apuntalada que fue capaz de neutralizar la destreza en la lucha de “La Pesadilla Nigeriana”.

¿Qué le espera ahora a Usman y a la parte perdedora del cartel principal del UFC 286? Veámoslo más de cerca.

► ¿Quién será el próximo rival de Kamaru Usman?

Casi nadie esperaba que Kamaru Usman cayera ante Leon Edwards en el segundo enfrentamiento entre ambos, y en el quinto asalto de ese combate, parecía que esas predicciones habían dado en el clavo. Entonces se produjo un asombroso KO por patada en la cabeza en el último minuto de la pelea.

Menos de un año después llegó el combate de goma de la trilogía (Usman había ganado su primer encuentro, a tres asaltos, en 2015). UFC 286, en Londres, ventaja de campo para Edwards si crees en esas cosas. A pesar de sufrir una deducción de puntos por un agarre de la valla, Edwards logró salir con una victoria por decisión mayoritaria, reteniendo el título y arreglando las cosas con Usman.

¿Dónde deja eso a Kamaru? En territorio desconocido. Antes de Edwards, prácticamente había arrasado en la categoría de peso, quizá con la excepción de Belal Muhammad y Shavkat Rakhmonov, dos peleadores de los que se espera que compitan este año. Jorge Masvidal se enfrenta a Gilbert Burns a finales de este mes; Usman ya ha vencido a ambos.

Khamzat Chimaev ha pasado al peso medio por el momento, lo que deja a Usman en el limbo, sin que nadie reclame un cuarto combate contra Edwards. Ahora que Israel Adesanya ya no es campeón, una opción es subir a 185, pero a pesar de que Usman es un peleador más grande de 170 libras, y podría tener problemas con algunos de los pesos medios más grandes.

Colby Covington será el próximo con laoportunidad de ser campeón, lo que deja a Stephen “Wonderboy” Thompson como el siguiente peleador mejor clasificado que está disponible y al que Usman no se ha enfrentado antes. Si Chimaev cambia de rumbo y se mantiene en 170, sería muy interesante, pero el hecho de que la última vez perdiera 9 libras de peso no le ayuda. De lo contrario, reserva Thompson vs. Usman para el choque de estilos.

Próxima pelea de Usman: Stephen Thompson