El 6 de abril de 2022, Nash Carter fue despedido de la WWE después de que su antigua pareja, Kimber Lee, lo acusara de violencia doméstica, y de que saliera a la luz una foto de él imitando a Adolf Hitler. Entonces, el luchador formaba MSK con Wes Lee y ambos eran los Campeones de Parejas de NXT. Desde entonces, ha estado trabajando en TNA y en el circuito independiente bajo el nombre de Zachary Wentz. Cuando le rescindieron el contrato, muchos fanáticos pidieron que volviera con gritos en los programas semanales e hicieron tendencia el hashtag #JusticeForNashCarter. No tuvieron éxito pero dos años después ha regresado.

► Zachary Wentz valora su regreso a NXT

Ha regresado no nuevamente como Superestrella de WWE sino como representante de TNA con motivo de la actual relación entre las dos compañías para ayudar a su amigo Wes Lee junto con Trey Miguel contra Gallus (Mark Coffey, Joe Coffey y Wolfgang), a quienes vencieron esta misma semana. En espera de ver si su aventura continúa, Wentz evalúa su regreso:

«No hay nada como los cánticos de ‘Bienvenido de nuevo’. No hay nada igual. Es una validación, especialmente poder ser Zachary Wentz, un nombre que tenía en las independientes y que tuvo que pasar por muchas dificultades. Poder usar ese nombre en la televisión de WWE es increíble. Anoche estaba hablando con Tommy (Dreamer). Los fans conocen nuestra ola de los Rascalz. Si ves nuestra entrada, tantas personas están haciendo la ola. No es que nunca pensé que eso sucedería, pero especialmente después del recorrido y cambiar a MSK, simplemente no sabía si los Rascalz podrían llegar a la televisión de WWE como los Rascalz. Es una bendición. Son años de construir esta marca como The Rascalz. Yo, Wes, Trey y Myron (Reed). No podría estar más feliz«, comenta en Busted Open Radio.

¿Te gustaría que Zachary Wentz, Nash Carter, volviera a WWE?

THURSDAY at 8/7c: The Rascalz join forces with KUSHIDA to battle NXT’s No Quarter Catch Crew on #TNAiMPACT! Watch on TNA+: https://t.co/5slvAtJyn3@TheTreyMiguel @ZacharyWentz pic.twitter.com/vzeK1nUC0J — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 17, 2024