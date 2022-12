En el reciente Monday Night Raw, AJ Styles retó a Sami Zayn luego de que él y The Usos lo atacaran tras la victoria de The OC sobre Alpha Academy. Adam Pearce hizo el combate oficial y el mismo transcurrió de buena manera, con el ex Campeón WWE batallando sin sus compañeros, a pesar de la presencia de Solo Sikoa, quien generó la distracción definitiva para la victoria del «Uce honorario». Lo curioso en esta situación fue que Zayn ganó con el Blue Thunder Bomb en lugar del Helluva Kick.

El Uce Honorario ahora tiene la distinción de ganar dos luchas en su carrera en la WWE hasta el momento con el Blue Thunder Bomb, que normalmente ha sido visto como un movimiento no definitorio. La cuenta de Twitter de Humble Wrestling trajo consigo una curiosa estadística indicando que esta es apenas la segunda vez que el Uce honorario vence con esta maniobra, siendo la anterior en el 2016 durante un episodio de SmackDown. Lo anecdótico de este asunto es que el rival que fue derrotado por dicho movimento fue el mismo de anoche: AJ Styles, convirtiéndolo en la única Superestrella en ser derrotado por un Blue Thunder Bomb.

This is the second time Sami Zayn has beat with the Blue Thunder Bomb. They had a match in 2016 where he beat him in the same way.

