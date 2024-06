Tras SmackDown, este es el cartel de Clash at the Castle Scotland

WWE tiene tal cantidad de talentosos competidores europeos que sus próximas citas en el viejo continente suponen una tentación muy grande a la hora de programarlos allí. No pudo darse en Backlash France, pues actualmente WWE carece de una estrella oriunda del país galo, pero de momento, sabemos que sí ocurrirá en Clash at the Castle Scotland.

A la oportunidad dada a Drew McIntyre por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, se le une ahora la que tendrá Piper Niven, como ya se dejó entrever la semana pasada, por el Campeonato Femenil WWE en posesión de Bayley. Y más allá, según lo sucedido anoche durante SmackDown, salga quien salga campeona, Nia Jax estará esperándola en SummerSlam, consecuencia de haberse coronado la samoana nueva Reina del Ring.

WWE continúa con su racha de eventos premium en Europa, cuando el próximo 15 de junio, desde la OVO Hydro Arena de Glasgow (Escocia), celebre Clash at the Castle Scotland. Seguidamente, su cartel provisional.

