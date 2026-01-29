Se proponía NTWE iniciar 2026 el pasado día 9 con nueva entrega de su evento Resistance, desde la Sala Box de Chiclana de la Frontera (Cádiz, España). En SUPERLUCHAS así lo recogimos mediante previa proporcionada por la propia NTWE.

Pero diversas vicisitudes obligaron a posponer la fecha de Resistance, y en apenas 24 horas, el viernes 30 de enero, finalmente este show se llevará a cabo desde la misma ubicación. Eso sí, con varias actualizaciones en su cartel que lo hacen aún más atractivo.

Si de inicio desconocíamos la identidad del retador que tendría Damocles, Campeón Máximo de NTWE, ahora ya la conocemos: Shallow, forjado en la cantera de la empresa e integrante de la Senda Luminosa (equipo habitual de Triple W), vuelve a su casa para la lucha más importante de su carrera. La última vez que Shallow compitió en NTWE fue el pasado septiembre, como parte del evento Nueva Sangre de SCW.

Mientras, como quinto combate añadido, Marcus Black (habitual cara de Andalucía Wrestling) y Mauga harán equipo en choque contra Snyder y Pepe Torres, quien actualmente ostenta el Campeonato de Elche adscrito a la promotora murciana Total Fight Wrestling.

► NTWE Resistance 2026: cartel completo

Seguidamente, todo lo que presenta NTWE Resistance 2026.

CAMPEONATO MÁXIMO DE NTWE: Damocles (c) vs. Shallow

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MÁXIMO DE NTWE: Blaze vs. Michael Stu

SEMIFINAL POR EL CAMPEONATO GADES: Jaylen Ryan vs. Jake Koby

SEMIFINAL POR EL CAMPEONATO GADES: Galba vs. Manny Martínez

Marcus Black y Mauga vs. Snyder y Pepe Torres

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NTWE Cádiz (@ntwe_cadiz)