El reinado que Chris Jericho protagonizó del Campeonato Mundial AEW fue un espejo en el que todo monarca de un producto pujante debería mirarse. Su calidad entre las doce cuerdas y su carisma elevaron el prestigio del por entonces recién estrenado magno cetro varonil de la casa Élite, estableciéndolo como un oro de peso dentro de la industria.

Teniendo en cuenta tal precedente, la derrota de Jericho ante Claudio Castagnoli el pasado sábado en ROH Final Battle lució de primeras un tanto inesperada, y se diría que errónea. Tony Khan llevaba tiempo avisando de que en 2023 la compañía del honor volvería a tener show semanal, y se preveía que Jericho ejerciera de cara del producto como allá en 2019-2020 dentro de AEW.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a Final Battle, entendimos el porqué del cambio titular: ROH no gozará de un acuerdo con Warner Bros. Discovery ni con una televisora al uso. A cambio, ese esperado show semanal pasará a emitirse vía Honor Club. Anuncio decepcionante en todos los sentidos.

La semana pasada, Tony Khan confesó que concedería menos exposición a ROH tras Final Battle, teniendo en cuenta que (presumiblemente) en breve la otrora empresa de Sinclair Broadcast Group contará con plataforma propia.

Y así, Chris Jericho, sin mayor demora, será protagonista hoy de AEW Dynamite.

Following a win by @ClaudioCSRO in their incredible title match at #ROHFinalBattle, 8 time World Champion @IAmJericho will be in action wrestling LIVE on Wednesday Night #AEWDynamite: Winter Is Coming on @TBSNetwork

@ 8pm ET/7pm CT, TOMORROW!



Don't miss #WinterIsComing tomorrow! pic.twitter.com/EVAPYdXGbW