Podrá estar en USA Network, una cadena de televisión de primera categoría. Podrá ser la mejor marca de WWE en cuanto a calidad luchística y la más atractiva a ojos de muchos seguidores. Pero a fin de cuentas, NXT sigue siendo un territorio de desarrollo de cara al foco central de los esfuerzos de la empresa: su elenco principal. Y quizás varios nombres de peso hayan logrado permanecer allí, evitando la llamada de Vince McMahon, pero sólo porque realmente el "Chairman" no los considera necesarios y a fin, lógicamente, de mantener una mínima cantidad de nombres de peso para las "Wednesday Night Wars".

Así ha vuelto a demostrarse con el caso de Matt Riddle, cuya llegada a SmackDown ya fue anunciada por Kurt Angle. O como sucederá en breve con Dominik Dijakovic, gladiador que aterrizará sobre Raw, según WrestleTalk.

Pero ahora, Louis Dangoor, editor de este mismo medio estadounidense, ofrece novedades.

A few sources have told me that another NXT star has been discussed as a potential main roster call-up alongside Dijakovic and Matt Riddle. I'll be sharing the exclusive tomorrow on @OliDavis's @WrestleTalk_TV news.