Tras fallido canjeo, Austin Theory no se olvida de John Cena

En una situación por demás sorpresiva, en la pasada edición de Monday Night Raw, Austin Theory canjeó el maletín de Money in the Bank en contra de Seth Rollins por el Campeonato de los Estados Unidos WWE, siendo el primero en la historia en hacerlo por un título secundario; no obstante, falló en su intento gracias a la intervención de Bobby Lashley. Sin duda, una decisión creativa cuestionable desde muchas aristas, y que da a entender en primera instancia cómo Triple H acabó al último «mimado» de Vince McMahon.

► Austin Theory mira hacia el futuro

A pesar del canje fallido, Austin Theory sigue siendo uno de las Superestrellas en ascenso en toda la WWE, y nadie puede negar su talento en el ring y lo que ha conseguido hasta el momento en la compañía. Sin embargo, ya sin el elemento sorpresa que le otorgaba el maletín, va a tener que empezar desde cero si es que quiere llegar a la cima.

Evidentemente, el ex Campeón de los Estados Unidos ha decidido ya mirar a futuro y recientemente publicó una fotografía de él junto a John Cena, como si estuviera dando a entender que aún está decidido a enfrentarlo algún día.

Es ampliamente conocido de que hace unos meses Austin Theory estaba criticando a John Cena e incluso ha sido comparado con él. Además, tuvo un breve enfrentamiento con John Cena, pero no pasó a mayores, a pesar de que WWE todavía no descarta la posibilidad de que se enfrenten en un ring en el futuro.