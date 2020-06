Tras el traspaso de AJ Styles, un luchador de SmackDown iría a Raw

Hablar ya de marcas definidas y cerradas en WWE a día de hoy es una entelequia. Los acuerdos de emisión de Raw y SmackDown en USA Network y FOX, respectivamente, en teoría iban a devolvernos a aquellos brillantes años de la "Ruthless Aggression Era" en este aspecto, después de que la segunda "Brand Extension" comenzara a desmoronarse con esa denostada "Wild Card Rule". Sin embargo, un Draft a todas luces interminable demostró que esta disposición era sólo mera fachada, y el reciente traspaso de AJ Styles a SmackDown acabó por evidenciarlo.

Sobra decir que el área creativa de WWE a posteriori de la destitución de Paul Heyman luce cual jungla de 'Jumanji', y parece no ser suficiente esa versión maquillada de la "Wild Card Rule", denominada ahora "Brand-To-Brand Invitation". De ahí que WrestleVotes reporte ahora que Dolph Ziggler formará parte de Raw de manera inminente.

Source: Dolph Ziggler is moving to RAW as part of the AJ Styles “trade” to SmackDown.