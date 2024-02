Otro UFC Fight Night ha llegado y se ha ido, con la mala sangre hirviendo a fuego lento en la estela de la pelea estelar. No entre Nassourdine Imavov y Roman Dolidze, los dos combatientes del último combate de la noche. No, parece ser entre Imavov y un par de compañeros de equipo de Dolidze, Sean Strickland y Chris Curtis, dos antiguos enemigos de Imavov. En particular, Curtis parece haber provocado la ira de Imavov.

En el transcurso del combate de la UFC -que dominó Imavov-, una patada ilegal de Imavov golpeó a un derribado Dolidze. Durante el tiempo de recuperación de Dolidze, Imavov y Curtis mantuvieron una guerra de palabras que se reanudó en la entrevista posterior al combate, después de que Imavov fuera declarado vencedor. Hacía tiempo que un solo individuo no se peleaba con todo un campamento. Parece que podríamos asistir a esa situación. Piensa en Tito Ortiz contra la Guarida del León. O Kazushi Sakuraba contra los Gracies.

Aparte de eso, Imavov consiguió algo que nadie había podido hacer: hacer que Dolidze pareciera humano. Puede que Imavov no fuera capaz de acabar con Dolidze, pero estuvo a punto de hacerlo, siendo el primero en hacerle daño. No fue una actuación impecable, pero sí impresionante, que demostró que Imavov está más que preparado para enfrentarse a la élite de la división de peso medio.

Después de un año en el que las cosas no le salieron como quería -desde un resultado de no-contestado cuando se enfrentó a Chris Curtis hasta una derrota por decisión unánime contra Sean Strickland-, Nassourdine Imavov puede decir por fin que está en alza una vez más. El golpeo de Imavov le permitió dominar absolutamente en la pelea estelar del sábado contra Roman Dolidze, lo que le valió la victoria en la puntuación a pesar de recibir una deducción de puntos.

El sábado no fue una buena noche para Roman Dolidze. Tras evitar por los pelos una parada en el primer asalto, no pudo hacer gran cosa en los 20 minutos restantes. No fue el tipo de actuación que esperaba tener en su primera pelea estelar de la UFC. Ahora que ha sufrido su segunda derrota consecutiva, vamos a discutir cuál debe ser el plan para él.

Aunque es probable que Dolidze siga formando parte de la clasificación del peso medio después del sábado, creo que deberíamos darle un nombre no clasificado a continuación. Estoy pensando en alguien que esté llamando a la puerta de la clasificación, pero que quizá haya tenido problemas últimamente y por ello no haya entrado en la lista.

Me han venido a la mente dos nombres que no están actualmente en la lista: Marc Andre Barriault y Park Jun-yong. En el caso de Park, su racha de cuatro victorias consecutivas se vio truncada hace dos meses por Andre Muniz en una decisión dividida.

En general, ha realizado una gran campaña en la UFC, con siete victorias en 10 combates. Andre Barriault, por su parte, acaba de perder por decisión dividida ante Chris Curtis, que está clasificado. Antes de eso, obtuvo un par de victorias respetables, contra Julian Marquez y Eryk Anders.

Cualquiera de estos nombres sería un buen rival para Doldize. Si tuviera que elegir, creo que Andre Barriault sería mi opción.