La cartelera de pelea de UFC Vegas 109 del pasado sábado por la noche estuvo encabezada por una pelea clave de peso mediano entre Anthony Hernández y Roman Dolidze.

Anthony Hernandez ofreció una exhibición dominante contra Roman Dolidze en la pelea estelar de UFC Vegas 109, sometiendo al destacado georgiano en el cuarto asalto y ascendiendo poco a poco al top 10 de peso mediano.

Hernández salió encendido en el primer asalto y empezó a tomar el control en el segundo, poniendo a Dolidze en la lona y desatando una avalancha de golpes de suelo a pocos segundos del final. Herb Dean interrumpió la pelea al sonar la bocina, pero «Fluffy» inicialmente creyó que la pelea estaba cancelada.

Informado de que era el final del asalto y no de la pelea, Hernandez volvió al trabajo contra un Dolidze abrumado en el tercer asalto. Con poco más de 60 segundos restantes en el asalto, Hernández conectó un derechazo brutal que derribó a Dolidze. En lugar de atacar, «Fluffy» obligó a Dolidze a levantarse antes de derribar al georgiano con una combinación.

Tras una actuación increíblemente dominante durante tres asaltos y medio, Hernández finalmente logró la victoria en el cuarto asalto, sometiendo a Dolidze por RNC. Resultado oficial: Anthony Hernández derrotó a Roman Dolidze por sumisión (estrangulamiento trasero) a los 2:45 del cuarto asalto.

Anthony Hernandez arrastró a Roman Dolidze a aguas profundas y lo sometió en el cuarto asalto de su evento principal el sábado. Dolidze llegó a la pelea en el puesto número 9 en la categoría de 185 libras, mientras que Hernandez ocupaba el puesto número 10.

La derrota rompió una racha de tres victorias consecutivas para Dolidze, que lo vio vencer a peleadores de la talla de Anthony Smith, Kevin Holland y Marvin Vettori desde junio de 2024 hasta principios de este año en marzo. Esta derrota probablemente dejará a Roman fuera del top 10, pero probablemente se mantendrá en el ranking.

Un buen próximo enfrentamiento para Dolidze sería contra el perdedor de Jared Cannonier vs. Michael Page. Ofrecerle a Dolidze otro enfrentamiento nuevo es una buena idea, y este encajaría perfectamente (sin enfrentamiento contra Vettori III). Cannonier actualmente ocupa el puesto número 8 en el peso mediano, mientras que MVP ocupa el puesto número 15 en el peso wélter y no está clasificado en el peso mediano. Esta pelea se realizará en UFC 319 el 16 de agosto, así que sería el momento perfecto.

Si Cannonier pierde, habrá perdido tres de sus últimos cuatro combates, mientras que Page tendría un récord de 2-2 en la UFC. Dolidze se enfrentó a Jared en 2023, pero Cannonier se retiró debido a una lesión de rodilla. Cualquiera de los dos peleadores ofrecería un emocionante encuentro de golpes para los aficionados. El ganador de este combate estaría clasificado entre los 10 mejores.

Próxima pelea de Dolidze: Jared Cannonier vs. Michael Page. Perdedor.