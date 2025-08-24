Aljamain Sterling ofreció una actuación dominante pero discreta contra el ex aspirante al título de peso pluma Brian Ortega en el evento coestelar de UFC Shanghái.

Sterling fue el centro de atención durante los primeros 10 minutos, mientras el «Maestro del Funk» le destrozaba la pierna adelantada a Ortega y lideraba la pelea. Desafortunadamente, la pelea no ofreció mucho espectáculo, lo que provocó el descontento del público en China tras el segundo asalto.

Probablemente abajo 20-18 después del segundo asalto, Ortega intentó acelerar el ritmo en el tercero, aunque su rendimiento aún palidecía en comparación con el del excampeón de peso gallo. Con la pelea alejándose de Ortega, Sterling consiguió su primer derribo del combate en el cuarto asalto, enviando a ‘T-City’ a la lona a un minuto del final. Sterling desató una ráfaga de golpes justo antes de la campana, subiendo considerablemente en las tarjetas antes del quinto y último asalto.

Con la espalda contra la pared, Ortega conectó un potente derechazo que hizo retroceder a Sterling a poco más de dos minutos del final del combate. Sin embargo, la agresividad de Ortega le permitió a Sterling cambiar de estrategia y llevar a ‘T-City’ a la lona con 60 segundos restantes. Aljo’ procedió a golpear a Ortega con el tiempo agotándose, asegurando una barrida limpia y su mayor victoria en peso pluma hasta la fecha.

Aljamain Sterling superó a Brian Ortega en su camino hacia una victoria por decisión unánime en el evento coestelar de UFC Shanghái el sábado. La noticia antes de la pelea era el pésimo corte de peso de Ortega, que obligó a que la pelea se llevara a cabo en un peso pactado de 153 libras. Con la derrota, T-City cae a 8-5, 1 NC en UFC. Ortega ha perdido cuatro de sus últimos cinco combates desde su desafío al título de 2021 contra Alexander Volkanovski.

Ortega entró a la jaula el sábado en el puesto número 5 de la división de peso pluma, mientras que su oponente ocupaba el número 7. La próxima pelea de Brian debería ser contra Aaron Pico si decide intentar mantenerse en el peso pluma. Esta elección proviene de una edición anterior de perdedores y aún podría funcionar, aunque no es un enfrentamiento tan práctico después de la actuación de Ortega.

Pico estaba luciendo bien en su debut en la UFC, hasta que el destino le jugó en contra, recibiendo un codazo giratorio de Lerone Murphy que lo dejó con la derrota en el UFC 319. Si Ortega decide subir a las 155 libras, una pelea entre el perdedor de Benoit Saint-Denis y Mauricio Ruffy tiene mucho sentido. Ambos se enfrentarán el 6 de septiembre. Benoit Saint Denis ocupa actualmente el puesto número 13, mientras que Ruffy el número 15.

Darle a Ortega el perdedor de este combate tendría mucho sentido, ya que ambos peleadores tienen un nombre reconocido. La primera pelea de Brian en peso ligero debería ser notable, pero con lo infestada que está la división de tiburones, el enfrentamiento no puede ser completamente injustificado. Cualquiera de los dos ofrece una pelea única y peligrosa para Ortega, que siempre disfruta.

Próxima pelea de Ortega en las 145 libras: Aaron Pico

Próxima pelea de Ortega en las 155 libras: Benoit Saint-Denis vs. Mauricio Ruffy, perdedor