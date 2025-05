Cory Sandhagen se anotó una contundente victoria en la pelea estelar de UFC Des Moines, obligando a Deiveson Figueiredo a rendirse en el segundo asalto de su importante enfrentamiento de peso gallo.

Tras un inicio relativamente lento en el primer asalto, la pelea se animó a mitad de camino, con Sandhagen consiguiendo un derribo. Figueiredo sujetó la pierna de Sandhagen y buscó una llave de rodilla y un gancho de talón, pero eso solo facilitó que Sandhagen lo acribillara con sólidos golpes de ground and pound en la lona.

En el segundo asalto, Figueiredo inició el primer derribo y controló momentáneamente la posición, pero Sandhagen intentó su propia llave de rodilla, obligando a Figueiredo a defenderse. Buscando apuros para mejorar su posición, Sandhagen y Figueiredo quedaron atados en una posición incómoda antes de que el «Hombre de Arena» recuperara el control y procediera a descargar varios golpes de martillo.

Mientras comía golpes, Figueiredo indicó que estaba lesionado y se rindió, lo que provocó una parada abrupta de la pelea cuando faltaba menos de un minuto para el final del segundo asalto.

Cory Sandhagen noqueó por KO a Deiveson Figueiredo después de que el brasileño no pudiera continuar por una lesión de rodilla provocada por su oponente. La derrota pone a Figueiredo en una racha de dos peleas, congelando por completo el impulso de su inicio de tres peleas desde que subió a 135 libras.

El púgil de 37 años llegaba a esta pelea entre los cinco mejores de la división, con posibilidades de disputar una pelea eliminatoria por el título, y ahora sufre una lesión devastadora y posiblemente un largo periodo de inactividad.

Esperemos que Figueiredo se recupere pronto. De cara al futuro, es difícil encontrar un buen rival para Deiveson, ya que actualmente se desconoce el calendario de su regreso. Pero Figueiredo debe volver contra el ganador de José Aldo vs Aiemann Zahabi.

Esa pelea tendrá lugar el sábado en UFC 315. Puede parecer una locura. Pero lo ideal sería que Deiveson pelee contra José Aldo a continuación, ya que sería la mejor pelea. El ex campeón de peso mosca contra el ex campeón de peso pluma. Y de edades similares. Sin embargo, teniendo en cuenta la lesión de rodilla, puede que no sea razonable, dependiendo del resultado de la pelea en UFC 315.

Sin embargo, Aldo, de 37 años, podría necesitar más tiempo de descanso dependiendo de lo violenta que se vuelva la pelea. Actualmente Aldo está clasificado en el número 11, mientras que Aiemann Zahabi está en el número 14.

Este enfrentamiento está un poco fuera de lugar, pero dependiendo de cuánto tiempo le lleve a Figgy volver a la acción, puede ser el mejor enfrentamiento que pueda conseguir en ese momento en las 135 libras. El ganador aumentaría aún más su estatus de legado, mientras que el perdedor podría seguir manteniendo una clasificación baja.

Próxima pelea de Figueiredo: Jose Aldo vs Aiemann Zahbai ganador / perdedor