Tras dejar AEW, Mark Henry apareció en MLW

Era inevitable que tras asistir a un éxodo de talentos de WWE camino hacia AEW, más pronto o más tarde viéramos cómo muchos de estos desandan su camino. Aunque por ahora, Mark Henry no es uno de ellos.

El ex Campeón Mundial de Peso Completo WWE reveló días atrás el fin de su relación contractual con AEW y su apertura de oídos, pues dijo no querer desligarse de la lucha libre.

Y poco tiempo de descanso se ha tomado Henry.

Anoche, pudimos verlo en el evento Battle Riot VI de Major League Wrestling (MLW), junto a Teddy Long, como particular «custodio» del trono en el «Ritual Combat Match» que disputaron Alex Kane y AJ Francis. MLW no anunció una próxima aparición de Henry, por lo que desconocemos si el veterano ha firmado contrato con la promotora que dirige Court Bauer.

Y además de Mark Henry y Teddy Long, muchas otras caras conocidas formaron parte de MLW Battle Riot VI, show que tuvo lugar desde el Center Stage de Atlanta (Georgia, EEUU). He aquí lo que dio de sí la velada.

