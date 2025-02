Tras debutar en NXT, Jordynne Grace se muda a Orlando

Luego de que Jordynne Grace hiciera su aparición en el reciente Royal Rumble como la flamante contratación de WWE, mucho se especulaba en torno a la marca en la que podría debutar, revelándose luego de que NXT iba a ser su destino. Dicho esto, la ex Campeona Knockouts TNA hizo notar su presencia al final de NXT Vengeance Day 2025 cuando subió al ring para tener un careo con la campeona NXT Giulia y a la campeona norteamericana Stephanie Vaquer.

► Jordynne Grace, comprometida con su nueva etapa en WWE

Tras debutar como Superestrella de NXT, Jordynne Grace ha decidido mudarse a Orlando, Florida. Esta noticia fue confirmada por Fightful Select recientemente.

«La mudanza a Orlando demuestra el compromiso total de Grace con el sistema de la WWE, donde entrenará junto con el roster de NXT en el Performance Center.»

La WWE no perdió tiempo en aprovechar la llegada de Jordynne Grace, confirmando que la ex TNA aparecerá en el episodio de NXT este martes 18 de febrero en The CW Network. Esta es su primera aparición oficial en NXT desde que firmó con la WWE, y los fanáticos ya están especulando sobre qué papel desempeñará en la división, aunque su aparición de este sábado sugiere que podría ir tras alguno de los dos títulos individuales de la marca, pero la interrogante está ahí. De cualquier manera, ya cuenta con experiencia en la marca dado que durante el año pasado, cuando era la Campeona Knockouts TNA, hizo varias apariciones en la marca, e incluso desafió a Roxanne Perez a una lucha por el Campeoanto Femenil NXT en No Mercy.