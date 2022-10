Tras Crown Jewel, ¿cuándo regresará WWE a Arabia Saudita?

Noviembre promete arrancar fuerte en WWE, con Crown Jewel el próximo día 5. Cuarta entrega de este evento de pago por visión (o «premium live event») ya tradicional dentro de la cronología saudita, a realizarse desde el Mrsool Park de Riad.

Encabezado por el mediático duelo titular entre Roman Reigns y Logan Paul, he aquí su cartel provisional.

Recientemente, WWE anunció que la entrega de 2023 del PPV Elimination Chamber no tendrá lugar en Arabia Saudita, sino en Canadá, el 18 de febrero. Y esto dio pie a que se especulara con que el siguiente show patrocinado por Mohamed bin Salmán también se llevaría a cabo en dicho mes, al igual que ocurrirá con Crown Jewel y Survivor Series en noviembre.

Pero Mike Johnson de PWInsider puso fin a las especulaciones.

Así luce pues el calendario de grandes shows de WWE de cara a 2023.

The WWE Crown Jewel Press Conference brought out the fire in @LoganPaul as his wish, for a match against @WWERomanReigns for the Undisputed WWE Universal Championship, was granted. pic.twitter.com/rGl78f1cdy