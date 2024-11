Tras AEW Collision, así luce el cartel de Full Gear 2024

Dos importantes dudas sobre Full Gear 2024, si Mariah May defendería allí el Campeonato Mundial Femenil AEW y qué dupla completaría el cuadrangular por el Campeonato Mundial de Parejas AEW que tendrá lugar sobre dicho PPV, fueron despejadas anoche durante Collision.

La primera, parece que tiene un no como respuesta. Porque tras retener su oro ayer ante Anna Jay, May se reunirá con Mina Shirakawa, quien minutos antes venció a Harley Cameron, y ambas conjuntarán una «Champagne Championship Celebration» en Full Gear 2024.

Mientras, la segunda tiene como respuesta los nombres de Max Caster y Anthony Bowens. En el último encuentro clasificatorio, The Acclaimed derrotaron a La Facción Ingobernable y sellaron así su pase a esa lucha titular por las correas que portan Private Party.

Estamos ahora a menos de una semana de realizarse AEW Full Gear 2024, el próximo 23 de noviembre desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU). He aquí su menú provisional.

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

NEXT WEEK at #AEWFullGear, the #AEW Women’s World Champion Mariah May will finally get her champagne championship celebration alongside Mina Shirakawa!

Watch #AEWCollision on TNT!@MinaShirakawa | @MariahMayx pic.twitter.com/FRsndmNqvf

— All Elite Wrestling (@AEW) November 17, 2024