Tras acusación, Masha Slamovich rompe su silencio

El luchador independiente AKIRA ha acusado a su expareja Masha Slamovich, actualmente en TNA, de violencia doméstica. A raíz de esto, la compañía de lucha libre ha comenzado una investigación para intentar esclarecer los hechos. Ahora, ella se pronuncia por primera vez desde que estalló la bomba.
► Masha Slamovich rompe su silencio
— Masha Slamovich マーシャ・スラモビッチ (@mashaslamovich) September 25, 2025
«Hasta principios de este año, estuve en una relación tóxica y mutuamente destructiva. Nos hicimos mucho daño, y en momentos privados, no supimos tratarnos con la consideración y el respeto que ambos merecíamos.
Asumo la responsabilidad por mis acciones y estoy arrepentida, avergonzada y apenada por el papel que desempeñé en nuestra relación y por la forma en que resultaron las cosas.
Desde entonces, he buscado ayuda para reflexionar sobre este tiempo y aprender a manejar los conflictos de maneras más maduras, saludables y sostenibles.
Pido disculpas a quienes decepcioné, incluido mi expareja. Espero que él también pueda sanar.
Ésta será mi única declaración sobre el asunto.
– Masha».