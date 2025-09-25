Tras acusación, Masha Slamovich rompe su silencio

El luchador independiente AKIRA ha acusado a su expareja Masha Slamovich, actualmente en TNA, de violencia doméstica. A raíz de esto, la compañía de lucha libre ha comenzado una investigación para intentar esclarecer los hechos. Ahora, ella se pronuncia por primera vez desde que estalló la bomba.

«Hasta principios de este año, estuve en una relación tóxica y mutuamente destructiva. Nos hicimos mucho daño, y en momentos privados, no supimos tratarnos con la consideración y el respeto que ambos merecíamos.

Asumo la responsabilidad por mis acciones y estoy arrepentida, avergonzada y apenada por el papel que desempeñé en nuestra relación y por la forma en que resultaron las cosas.

Desde entonces, he buscado ayuda para reflexionar sobre este tiempo y aprender a manejar los conflictos de maneras más maduras, saludables y sostenibles.

Pido disculpas a quienes decepcioné, incluido mi expareja. Espero que él también pueda sanar.

Ésta será mi única declaración sobre el asunto.

– Masha».