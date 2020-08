Tras 6 años, Seth Rollins tendrá lucha no titular en SummerSlam

Fue en 2014 la última vez que Seth Rollins no compitió por un campeonato en SummerSlam. Ahora nuevamente lo veremos son títulos de por medio.

Ya con contrato firmado, es oficial la lucha que sostendrá Seth Rollins ante Dominik Mysterio, marcando la primera lucha oficial del hijo de Rey Mysterio, si es que no lo programan una lucha previa con Murphy antes del evento.

Pero si hay algo que destacar es que luego de seis años, Rollins vuelve a estar en una lucha donde no se involucra un campeonato de por medio. Recordemos que desde las ediciones 2015 al 2019 participó en estas luchas titulares:

SummerSlam 2015 : Contra John Cena por el Campeonato WWE y el Campeonato de los Estados Unidos .

Contra por el . SummerSlam 2016 : Contra "Demon" Finn Bálor por el Campeonato Universal WWE.

Contra por el SummerSlam 2017 : al lado de Dean Ambrose contra The Bar (Sheamus y Cesaro) por el Campeonato de Parejas Raw.

al lado de contra por el SummerSlam 2018 : Contra Dolph Ziggler por el Campeonato Intercontinental WWE.

Contra por el SummerSlam 2019: Contra Brock Lesnar por el Campeonato Universal WWE.

Y como se anunció al principio del programa que su lucha contra Dominik tendrá una estipulación, la que sostuvo hace seis años también había tenía estipulación y también era contra un enemigo personal.

► Ambrose vs. Rollins I

El verano del 2014 tuvo como protagonistas a Rollins y a Dean Ambrose. Su rivalidad comenzó tras la traición de Rollins a The Shield, pasando por su triunfo en Money In The Bank con ayuda de Kane hasta un reto de vencer al reloj donde el ganador sería quien elegiría la estipulación para su lucha en SummerSlam.

Mientras The Authority le daba la prueba difícil a Ambrose contra Alberto del Río, Rollins, increíblemente, y con distracciones de Ambrose, perdió ante Heath Slater, lo que dejó a Dean como ganador del reto, eligiendo como estipulación la de Lumberjack Match.

Ya enfocándonos en la lucha, Ambrose tuvo un comienzo violento. Rollins logró recuperar el control de la lucha por momentos, pero poco a poco comenzó el caos. Hubo acción con los leñadores tras un súplex desde el filo del ring y una plancha desde el esquinero superior, mostrando el clímax de la rivalidad con un intercambio de puñetazos en las gradas.

Ambrose estaba por ganar, pero por las interferencias de los leñadores se formó una campal en medio del ring, cosa que fue muy bien aprovechada por Rollins. Usando el maletín como arma, noqueó a Ambrose para llevarse el triunfo.

_______________________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.