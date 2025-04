Tráiler de The Smashing Machine, la nueva película de The Rock

Venimos hablando largo y tendido de The Smashing Machine desde que se hizo oficial la producción ya que por varios motivos es una de las películas más esperadas de este 2025 para los fanáticos de los deportes de combate.

Primero, vayamos con la última novedad, que no es nada menos que la más deseada por todo el mundo, más allá del estreno en sí mismo: el tráiler.

Y en él, como es habitual, aunque no faltan los filmes que cuentan demasiado, se adelanta todo lo que el espectador necesita saber. Ahora, no nos quedemos ahí y atendamos a la sinopsis:

The Smashing Machine sigue al peleador de MMA Mark Kerr durante su época de apogeo en la UFC mientras lucha contra la adicción, la victoria y el amor. Está basada en la historia real documentada en la película de no ficción de John Hyams de 2002.

Como vemos también, el protagonista de la cinta es Dwayne «The Rock» Johnson. El «Final Boss» de la WWE regresa al género del drama después de haberse convertido en una estrella de Hollywood en la comedia.

Además, el elenco lo forman también el ex artista marcial Bas Rutten o la también estrella de cine Emily Blunt. El guionista y director es Ben Safdie, responsable de Diamantes en bruto o Good Time: Viviendo al límite.

Desde luego, The Smashing Machine lo tiene todo.

Y así habla el propio The Rock de la película no hace mucho:

«También fue una oportunidad para mí, me di cuenta, de estirarme de maneras en las que aún no me había estirado. Y también desafiarme de maneras en las que aún no me había desafiado. Al cien por ciento. Ahora, no quiero decir que ‘Oh, ya no hay más películas grandes.’ Porque las películas grandes son divertidas y hay un lugar para ellas en nuestro negocio, para que muchas familias y personas alrededor del mundo las disfruten. Pero también hay un lugar para mí, en mi carrera, donde el material es más profundo, me permite hundir mis dientes en algo más profundo, más rico.»