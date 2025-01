Una pequeña compañía de lucha libre acepta un lucrativo show en un pueblo remoto, solo para descubrir, demasiado tarde, que la comunidad está dirigida por un líder de culto misterioso con planes siniestros para su combate. De esta manera se presenta la película ‘Dark Match’, lo nuevo del icónico luchador Chris Jericho.

► ‘Dark Match’

La última novedad, y la que los espectadores siempre esperan con más ganas antes del estreno, es el tráiler que vemos a continuación en el que vemos al integrante de AEW y actual Campeón Mundial de ROH interpretando a un profeta. ‘Dark Match’ se espera para el 31 de enero, aunque en 2024 pasó por festivales en Canadá, Reino Unido o Alemania.

A Jericho lo acompañan en el elenco: Sara Canning (‘Lemony Snicket – Una serie de eventos desafortunados’, ‘Crónicas vampíricas’), Steven Ogg (‘El chef’, ‘Westworld’) o Michael Eklund (‘La hora del silencio’, ‘Trap House’). El director y guionista de la película es Lowell Dean (‘El final de nuestros días’). La duración es de 1 hora y 34 minutos. El estreno será en exclusiva en la plataforma de streaming Shudder.

Así mismo, Jericho tiene otras dos películas pendientes: ‘The Walk-On’s‘ y ‘Self Storage‘, ambas en pre-producción. Y también una serie, aunque esta podría haberse estrenado ya en algunos países, ‘You’re My Hero‘. De hecho, esto puede decirse también de ‘Dark Match’, pues ya podemos leer algunas críticas como «Una nueva película de terror con un argumento de lucha de acción. Puede que te suene raro, pero funciona«.