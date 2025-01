Tráiler, fecha de lanzamiento y portada de WWE 2K25

Solo unas horas atrás confirmábamos que WWE 2K25 tendrá edición especial de The Undertaker con una portada del videojuego especialmente dedicada al Miembro del Salón de la Fama WWE. También señalábamos que El Enterrador batía un récord al ser esta la vez 19 que aparece en la imagen principal. Es increíble cómo el veterano sigue dejando huella años después de haberse retirado.

Las novedades no terminan ahí pues más recientemente la WWE ha lanzado el primer tráiler oficial para que todos los jugadores comiencen a prepararse con lo que se avecina. En él puede verse a Roman Reigns, quien además se confirma como la portada del juego, a Cody Rhodes, a Solo Sikoa, también a CM Punk, o a Seth Rollins con su atuendo de The Shield:

¡Este es SU ring, esta es SU WWE! ¡RECONOCE a tu Jefe Tribal, Roman Reigns, The OTC, y su dominio más allá del ring!

¡Reserva WWE 2K25 MAÑANA!

Y si el 28 de enero será cuando se pueda hacer la reserva del WWE 2K25, será el 14 de marzo cuando todo el mundo pueda comprarlo. Habrá tres ediciones del juego: «The Tribal Chief» será la portada de la Edición Estándar, Undertaker estará en la Deadman Edition, y The Bloodline protagonizará la Bloodline Edition.

