Tráiler de ‘Blue Evening’, el nuevo corto de Karrion Kross

La Superestrella de WWE Karrion Kross estrena un nuevo cortometraje cuyo título es ‘Blue Evening‘. Vemos el tráiler y conocemos todos los detalles. Hace unos días él mismo avisaba de su lanzamiento. Lo encontramos tanto en el elenco de actores como ejerciendo el rol de productor ejecutivo.

Estamos muy orgullosos de lanzar el tráiler de nuestro cortometraje: BLUE EVENING

Escrito y dirigido por: @jettjansen

Producido por: Jett Jansen / @corydemeyers & @kalemurphy

En un último intento por cambiar su vida, un adicto sin hogar en Los Ángeles tropieza con una obra maestra perdida en una tienda de segunda mano. Esto lo lleva a un desesperado viaje de redención, supervivencia y autodescubrimiento, obligándolo a elegir entre el placer que ha arruinado su vida y el futuro que nunca creyó merecer.

Gustavo Ramirez (The Oval, Grey’s Anatomy)

Kevin Robert Kesar (Karrion Kross/WWE)

Sari Sanchez (Signature Move, NCIS, Power, Empire)

Sammy Horowitz (Power Book IV: Force)

Adam Pasen

Reparto:

Jack – @gustavo_j_ramirez

Frank – @realkillerkross

Robbie – @sammyhorowitzofficial

Lisa – @sarisanchez

Hipster (Mujer) – @jessicamichel__

Hipster (Hombre) – @deangeloharding

Nick – @adampasen

Productor Ejecutivo: Kevin Robert Kesar

Productores Ejecutivos: Cory DeMeyers / Jett Jansen

Co-Productores Ejecutivos:

Crash Site Films / Create and Destroy / Black Sheep Film Club / 19 Pictures

Director de Fotografía: @DeangeloHarding

Editor: @ccweske

UPM / Productor de Línea: Cory DeMeyers

Primer Asistente de Dirección: @mingo_mingere

Vestuario: @lezlito

Encargado de utilería: Tommy Ward

Casa de utilería auxiliar: Alley Cat Props

Departamento de Maquillaje y FX: @jake_porath_sfx_

Operador de Cámara: @ryvnphvm

Primer Asistente de Cámara: @rich.song_

Gaffer: cruelhandluke

Gaffer: Ryan Pham

Director de 2ª Unidad: Deangelo Harding

Director de Fotografía de 2ª Unidad: @cypressology

Mezclador de sonido en set: @ian.morland

Mezclador de sonido adicional: Eric Fiser

Asistente de producción de sonido: Kyle Spleiss

Fotógrafo en set: @minassian_fo_lyfe

Apoyo a la producción: Lisa Deckard

Supervisor de postproducción: Cory DeMeyers

Servicios de sonido de postproducción: @marcmellens & Jacob Unterreiner

Servicios de color por: @rkmstudios_color

Colorista: Ryan K. McNeal, CSI

Productor DI: @beckymcneal

Asistente de color: @alqemizzy

Títulos por: @chadbonanno

Equipo y servicios de cámara proporcionados por: Nienhuis Camera Services Inc

AGRADECIMIENTOS: Kale Murphy, @GeorgeNienhuis, @tmpstacademy

Mientras, Kross sigue buscando su sitio en WWE.

I would have let it slide if he just told me where the coffee was. @WWE

TONIGHT:#WWERaw ⏳ #RawOnNetflix pic.twitter.com/EkVLGRbbqt

— Karrion Kross ⏳ (@realKILLERkross) February 24, 2025