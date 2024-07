Tracy Cortez (11-1), peso mosca femenino de la UFC, afronta el sábado la pelea más importante de su vida, en el UFC on ESPN 59, contra Rose Namajunas, ex bicampeona del peso paja. Cortez tiene grandes aspiraciones y objetivos que van más allá de una victoria sobre Namajunas (12-6).

Ha habido varias mujeres pioneras en este deporte: Tara LaRosa, Shelby Walker, Gina Carano y Miesha Tate, por nombrar sólo algunas. Todas ellas allanaron el camino para que Ronda Rousey pusiera las MMA femeninas en el mapa principal. Rousey fue coronada campeona inaugural del peso gallo femenino de la UFC en 2012 y pasó a establecer casi todos los récords femeninos de la UFC. Cortez planea superar los logros de Rousey.

«Todo el mundo está esperando a la próxima Ronda, a la próxima Joanna [Jędrzejczyk]. Alguien increíble como Weili [Zhang] para mantenerse en la cima y demostrar su valía. Alguien como Rose para montar que como Ronda hizo, o incluso a mí misma ahora que estoy aquí», dijo Cortez durante una aparición en The MMA Hour.

«Estoy muy agradecida por la forma en que Ronda allanó el camino para las MMA femeninas. Nadie lo ha hecho como ella. Lo digo humildemente, espero superarla», continuó Cortez.

Cortez entrará en el octágono el sábado en el Ball Arena de Denver, Colorado, en el puesto 11 de la división femenina del peso mosca. Namajunas llegará a la jaula en sexta posición. Será el primer combate principal de Cortez en la UFC, pero le encanta la presión de tener que rendir.

«Me gusta la presión. Siempre se me ha juzgado, se me ha pasado por alto y sólo he sido una cara bonita. Ahora estoy aquí. El récord habla por sí solo y me encanta. Me encanta. Me encanta la presión. Siento que rindo. La abrazo al máximo«, dijo Cortez.

Una victoria sobre Namajunas situaría a Cortez en la categoría de aspirante, pero quiere ser algo más que una aspirante. Quiere ser la mejor.

«Me veo siendo la mejor. Miro hacia atrás a mis peleas contra estas chicas que son asesinas. Asesinas. Apuestas negras, no pueden someterme. Todavía estoy en la incredulidad. ¿Esa soy yo? Dios mío. Es una de esas cosas en las que me veo a mí misma, veo imágenes mías y digo: ‘Hombre, tengo la capacidad de ser la mejor. Tengo lo que hace falta’«, dijo Cortez. «He estado entrenando para esto. Me he estado preparando para esto».