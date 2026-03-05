Toscano reparecerá en el CMLL en homenaje al Satánico

Homenaje a Dos Leyendas, que se celebrará el viernes 20 de marzo en la Arena México, no solo marcará el emotivo reconocimiento y retiro de El Satánico (Daniel López), sino que también traerá de vuelta una de las rivalidades más intensas en la historia del CMLL: Los Infernales contra Los Guerreros del Infierno.

La empresa anunció la celebración de la Copa Infernal, un torneo cibernético de eliminación que reunirá a exintegrantes y herederos de ambas facciones. El gran atractivo será el regreso sorpresa de Toscano (Antonio Peña Jr.), figura clave de Los Infernales en los inicios de los años 2000, quien vuelve para rendir homenaje a su maestro y revivir la esencia ruda que marcó época.

► El regreso de Toscano

Toscano formó parte de la etapa dorada del grupo junto a Satánico, Averno y Mephisto, protagonizando rivalidades memorables y conquistando campeonatos. Tras varios años alejado del Consejo, su retorno representa un puente generacional entre las distintas encarnaciones del infierno luchístico.

En la Copa Infernal hará equipo con Último Guerrero y Rey Bucanero, pilares de Los Guerreros del Infierno. Esta alianza evoca la transición histórica ocurrida cuando Averno y Mephisto se unieron al Satánico, detonando una guerraque redefinió el panorama rudo del CMLL.

► Choque de historia y traición

Enfrente estarán Euforia, Mephisto y Averno, representantes de la vertiente más reciente de Los Infernales. El duelo simboliza la confrontación directa entre traición y legado, entre quienes tomaron un nuevo rumbo y quienes buscan honrar al histódico rudo.