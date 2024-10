Las luchas Bra and Panties en la WWE eran un tipo de combate femenino en el que el objetivo para ganar era quitarle prendas a la oponente hasta dejarla en ropa interior. Habiendo sido muy populares en la década de los 2000, hoy se consideran controversiales por contribuir a una visión superficial de las mujeres en el pro wrestling. Fueron gradualmente eliminadas cuando la compañía comenzó a darle prioridad a la Revolución Femenina, enfocada en resaltar el atletismo y talento de las luchadoras.

On This Day in Wrestling History – Trish Stratus v Lita in the first ever ‘Bra and Panties’ match 22 years ago today on Monday Night RAW (10/23/00) @OTD_in_WWE pic.twitter.com/UDSqo9eKts — Wrestling from 80s/90s (@Wrestling80s90s) October 23, 2022

► Las luchas Bra and Panties en WWE

La miembro del Salón de la Fama Torrie Wilson participó en ellas siendo entonces alguien muy popular. Tanto en televisión como en eventos fuera de ella disputó 49 luchas Bra and Panties, destacando cuando se unió a Stacy Keibler contra Lita y Trish Stratus en Invasion, la vez que enfrentó a Melina en The Great American Bash 2005 o el Gauntlet Match que ganó Ashley Massaro en New Year’s Revolution 2006. Y hablando recientemente en The Gautham Show recordaba así esos encuentros:

«Reflexionando sobre las Bra and Panties Matches (luchas en ropa interior) en comparación con la Revolución Femenina, me sentía incómoda haciendo ese tipo de luchas,» admite. «O sea, seamos realistas. ¿Quién se siente cómodo arrancándole la ropa a otra persona o que le arranquen la suya frente a una multitud para ganar una pelea? En la escuela solíamos tener pesadillas con esto, como ir a clase en ropa interior. Yo viví eso, y hay momentos en los que simplemente pienso, ‘Fue lo que fue.’ Todo era en plan divertido. Sin duda, tengo muchos momentos de esos. Puedo apreciarlo por lo que era, pero también fue muy difícil.»

«Realmente queríamos ser atléticas y demostrar que podíamos hacer cosas en el ring, y es como tener las manos atadas a la espalda cuando te piden que luches y te quites el pantalón o el top y luego sigas luchando como atleta en brasieres y ropa interior muy diminutos,» continuó. «Es como jugar en desventaja cuando intentas hacer algo impresionante, pero realmente lo intentamos.»

«No sé si me considero una pionera. Supongo que, en cierto sentido, lo fui porque fui parte de esa evolución,» dijo. «Siento que la evolución realmente apareció justo después de mi salida. No teníamos un modelo a seguir cuando yo estaba en la lucha. No sabíamos realmente cuál era nuestro rol. Incluso las luchadoras de verdad no siempre sabían cuál era su rol, porque no siempre había espacio para nosotras en el show, y si lo había, rápidamente nos quitaban el tiempo. Así que hacíamos lo que podíamos en los pocos minutos que teníamos, esperando ganar a los fanáticos y hacer algo que hiciera que los encargados quisieran darnos más tiempo en el show. Para mí, eso significaba muchos concursos de bikinis y Bra and Panties Matches.»