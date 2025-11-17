Torrie Wilson anuncia que ha sido mamá

La exluchadora pero todavía miembro de la lucha libre profesional CJ Perry acaba de dar a conocer que espera su primer hijo con su enamorado la Superestrella WWE Rusev cuando la miembro del Salón de la Fama Torrie Wilson da a conocer que ya es mamá junto a su pareja el emprendedor Justin Tupper.

► Torrie Wilson es mamá

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Torrie Wilson (@torriewilson)

“Poppi Wilson Tupper nació hace unos meses gracias a nuestra ángel gestante.

No estaba segura de si ‘ser mamá’ iba a estar en las cartas para mí. Mientras escribo esto, estoy llena de emoción y gratitud. Siento como si hubiera logrado subirme al tren del metro justo cuando las puertas se estaban cerrando.

Gracias por hacer mi sueño realidad, @justinctupper.”

¡Felicidades a la nueva mamá!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Tupper (@justinctupper)