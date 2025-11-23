Torneo Supremo 2025: Estos serán los participantes

El Torneo Supremo vuelve a escena este 30 de noviembre en la Arena del Valle, una vez más bajo la organización de los amigos de Más Lucha.
Este certamen, reconocido por su formato a eliminación directa, reunirá a ocho gladiadores que jamás han participado en ediciones anteriores, manteniendo así la esencia del torneo: cada luchador tiene una única oportunidad para alcanzar la gloria.
La mezcla de generaciones y estilos hace que esta edición resulte particularmente atractiva. Desde el talento joven que busca consagrarse, hasta figuras consagradas que regresan para demostrar por qué han marcado época.
Además, la función incluirá dos combates adicionales que prometen ofrecer una noche completa de emociones para la afición.
► Participantes confirmados del Torneo Supremo
Estos son los ocho gladiadores que buscarán levantar el trofeo este año:
- Atomick Star
- Oni el Bendito
- Carta Brava Jr.
- Galeno del Mal
- Negro Casas
- Villano V Jr.
- Máximo
- Texano Jr.
► Formato del Torneo Supremo
El Torneo Supremo se disputará en formato de eliminación directa: cuartos de final, semifinales y gran final en la misma noche. Debido a la regla principal del certamen —no repetir participantes de años anteriores— cada gladiador se juega una sola carta en busca del prestigioso campeonato.