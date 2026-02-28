Tornado y Rey Pegasus coronan a la CDMX en el Torneo de Escuelas CMLL 2026

La Escuela Magia Blanca, representada por Tornado y Rey Pegasus, se proclamó ganadora del Torneo de Escuelas CMLL 2026 en la Arena México, consolidando a la CDMX como semillero de talento en esta edición del certamen del CMLL.

En la final triangular por eliminación, celebrada durante el Viernes Espectacular del 27 de febrero, los capitalinos superaron a la Escuela Querétaro (Pantera Jr. y Psycotic) y a la Escuela Último Guerrero (Estudiante Jr. y Feroz).

La lucha tuvo un ritmo intenso de principio a fin. Querétaro mostró gran coordinación, mientras que la dupla de la Escuela Último Guerrero apostó por el poder físico. Tornado y Rey Pegasus resistieron los embates y supieron encontrar el momento exacto para inclinar la balanza.

► Momentos Clave

En el clímax, los representantes de la CDMX ejecutaron una combinación demoledora: lazo desde la tercera cuerda y un contundente Doomsday Crucifix Bomb sobre Feroz para sellar la eliminación definitiva y asegurar el campeonato del torneo.

► Resultados del Torneo de Escuelas CMLL 2026

Semifinales (24 de febrero, Arena México):

Escuela Querétaro (Pantera Jr. & Psycotic) vencieron a Team Volador Jr. (Tenochca & Kimba).

Escuela Último Guerrero (Estudiante Jr. & Feroz) derrotaron a Escuela Guadalajara (Black Warrior Jr. & Makará).

Escuela Magia Blanca (Tornado & Rey Pegasus) superaron a Dino Brothers (King Rex & Prometeo, Saltillo).

Eliminatorias previas:

Pantera Jr. y Psycotic derrotaron a Conquistador y Divino Dragón.

Kimba y Tenochca vencieron a Cerebro Negro Jr. y Dominio.

Black Warrior Jr. y Makará superaron a Camaleón Jr. y Karma I.

Estudiante Jr. y Feroz eliminaron a Diamante Escarlata y Magnético.

King Rex y Prometeo avanzaron representando a Saltillo.

Con este resultado, Tornado y Rey Pegasus se posicionan como dos nombres a seguir dentro del roster del CMLL, reafirmando que el futuro de la lucha libre mexicana sigue formándose en sus escuelas.