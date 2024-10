Topuria: «Soy el nuevo campeón ‘BMF’ después de noquear a Max Holloway»

Ilia Topuria no solo mantuvo su condición de campeón de peso pluma de UFC, sino que también ganó un nuevo título, según él.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) se convirtió en el primer hombre en detener al ex campeón de UFC Max Holloway (26-8 MMA, 22-8 UFC), al noquear al valiente hawaiano en el evento principal del UFC 308 del sábado . Holloway llegó a la pelea por el campeonato de 145 libras después de una victoria por nocaut sobre Justin Gaethje, que le valió el título BMF (Baddest Motherf*cker).

El cinturón BMF no estaba oficialmente en juego, pero a Topuria no le importa de ninguna manera. Él se ve a sí mismo como un poseedor de dos títulos.

“Nunca entendí por qué no pusieron en juego el título BMF. Tiene que estar en juego desde el primer día. Pero bueno, ¿no quieres hacerlo oficial? Lo haré oficial yo mismo.

“Ahora soy el nuevo campeón mundial de ‘Baddest Motherf*ker‘”.

Aunque sorprendió a muchos con su actuación, Topuria esperaba detener a Holloway. Lo único que le sorprendió fue que cuando se desplomó en el suelo, Holloway no lo atacó con su característica pelea.

“Me sorprendió que yo señalara el suelo y él no se detuviera en medio del octágono. Empezó a decir tonterías como esta. Te llamaste a ti mismo el toro. Cuando me llamaste, dijiste: ‘Soy el toro y ‘El Matador’ está huyendo de mí’. Nunca ves a un toro hacer esto. Eso me sorprendió un poco, así que tuve que cambiar un poco el plan de juego. Pero al final del día, obtengo el nocaut”.