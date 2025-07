Topuria: «Pelea con Gaethje no será emocionante para los fanáticos»

El campeón de peso ligero de UFC, Ilia Topuria, no está interesado en pelear contra Justin Gaethje a continuación.

Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) está en una racha increíble después de haber noqueado a Alexander Volkanovski, Max Holloway y, más recientemente, a Charles Oliveira para reclamar el título vacante de 155 libras en el evento principal del UFC 317 del sábado .

Se enfrentó a Paddy Pimblett en el octágono inmediatamente después de la pelea, pero no está convencido de que «The Baddy» esté a la altura del desafío.

«La mirada nunca miente: No quiere pelear conmigo. Juro por Dios que no quiere pelear conmigo. Vi el miedo en sus ojos. La mirada nunca miente. Cuando lo llevamos al octágono, estaba asustado. De verdad. Pensaba: ‘¿Qué demonios hago aquí? ¿Por qué no fui a la escuela, a la universidad? ¿Por qué no elegí algo diferente?'»