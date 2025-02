Topuria: «McGregor traicionó los valores que lo convirtieron en estrella»

Ilia Topuria alguna vez estuvo enamorado de Conor McGregor, pero esos días quedaron atrás hace mucho tiempo.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC), actual campeón de peso pluma de la UFC, está decepcionado con McGregor en los años posteriores a su apogeo como campeón de dos divisiones de la UFC. La superestrella irlandesa ha tenido múltiples problemas legales a lo largo de los años y su carrera como luchador parece estar prácticamente terminada oficialmente.

Con el éxito de Topuria en la división de peso pluma, actualmente está considerando pasar a peso ligero para enfrentar a nuevos competidores. Se le preguntó a “El Matator” si aceptaría un enfrentamiento contra “The Notorious”, lo que lo llevó a destripar verbalmente a McGregor por su comportamiento.

No es ningún secreto que Topuria tomó notas de McGregor a medida que este ascendía a la fama. Desde ser siempre el mejor vestido en las conferencias de prensa hasta hacer predicciones audaces frente al micrófono, los fanáticos rápidamente reconocieron algunas similitudes.

Sin embargo, cuando se trata de la vida fuera de una semana de pelea, es cuando las cosas son diferentes. Topuria admite que le gusta tomar unas copas cuando llega el momento de celebrar los frutos de su trabajo como campeón invicto, pero mantiene las cosas bajo control. Cree que la incapacidad de McGregor para festejar con moderación ha contribuido a su caída y tal vez a un final prematuro de su carrera como luchador.

“ (Estaba) empezando a divertirse como si no fuera un deportista. Consumía drogas, todo ese tipo de cosas. Todos sabemos que siempre vas a tener esa tentación. Pero si realmente eres un campeón, una maldita leyenda, puedes estar en contra de todo. Tienes que tener ese control sobre las cosas, no que las cosas tengan el control sobre ti”.

Topuria está en camino de convertirse en la próxima gran superestrella del deporte. El luchador masculino del año 2024 eliminó a dos de los mejores de todos los tiempos de la división de peso pluma, al noquear a Alexander Volkanovski y Max Holloway en un año. Ahora quiere una súper pelea contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev, y cree que ganaría por nocaut .

El joven de 28 años llevó el título de la UFC al campo de juego para un saque inicial honorario en el Santiago Bernabéu de Madrid antes de un partido del Real Madrid, lo que es un honor increíble. Topuria tiene como objetivo traer un evento de la UFC a ese mismo estadio algún día para crear un evento sin precedentes. Cree que su popularidad mundial pronto superará a McGregor, que no ha peleado desde julio de 2021.

“Quiero ser más que Conor McGregor, ¿sabes a qué me refiero?. Los valores que él representa no son los mismos que yo represento. Por eso creo que voy a ser más grande que él. De hecho, soy más grande que él ahora mismo. En este punto, soy más grande que él. Tal vez más gente lo conozca, pero la forma en que lo conocen, no quiero que nadie me conozca de esa manera.

“Quizás me lleve un poco más de tiempo, pero quiero hacerlo por el buen camino. Y soy muy paciente. Sé que en la vida no hay ascensores y que ir despacio es la forma más rápida de llegar a donde quieres estar. No quiero apresurar nada”.