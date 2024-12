Topuria insinúa dejar vacante el título y retar a Oliveira

¿Ilia Topuria está a punto de renunciar voluntariamente al título de peso pluma de la UFC? Parece que lo está pensando.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC), quien obtuvo su primera defensa del título de 145 libras con un nocaut sobre Max Holloway en UFC 308 en octubre después de reclamar el cinturón a Alexander Volkanovski en UFC 298 en febrero, dijo que está interesado en subir al peso ligero en su próxima pelea.

Todas las señales apuntaban a que Topuria defendería su cinturón en una revancha con Volkanovski en 2025, quizás en España , pero parece que «El Matador» tiene una idea diferente en mente.

“Se habló de Miami, pero no estoy seguro porque todavía hay algunas conversaciones pendientes. Tenemos que hablarlo y ver mi futuro, pero yo tengo muy claro cómo quiero hacerlo. Me gustaría subir de categoría y como Islam (Makhachev) es el campeón que pelea en enero (contra Arman Tsarukyan en UFC 311) y no estará listo para abril o mayo, me gustaría pelear contra el contendiente número uno en este momento, que es Charles Oliveira”.

“Me gustaría subir de categoría de peso. Como Islam (Makhachev) pelea en enero, me gustaría enfrentar al principal contendiente de la división, Charles Oliveira”.

Cuando el presentador de radio lo presionó para que dijera si la decisión de Oliveira podría significar que dejaría la división de peso pluma para el próximo año, lo que a su vez significaría renunciar al cinturón, Topuria asintió con la cabeza.

“Tal vez se avecina un cambio. Sí, es muy probable (viste mi última pelea en peso pluma)”.

Todavía queda por ver si Oliveira está interesado en el enfrentamiento con Topuria. “Do Bronx” viene de una victoria por decisión unánime sobre Michael Chandler en UFC 309 en noviembre, y luego dijo que tiene la intención de sentarse en la jaula para Makhachev vs. Tsarukyan el 18 de enero y desafiar al ganador.

Antes de su pelea en UFC 309, a Oliveira le preguntaron sobre la posibilidad de que Topuria subiera de peso, y le advirtió que no lo hiciera.

“Ilia es un peleador duro, alguien que habla y actúa. Está haciendo cosas. Puedo entender por qué querría desafiar a la gente. Sería, obviamente, una pelea difícil.

“Creo que lo que ocurre es que muchos peleadores, cuando consiguen el cinturón, lo llevan alrededor de la cintura y empiezan a pensar en las divisiones superiores e inferiores. Pero creo que hay que tener mucho cuidado cuando se llega al peso ligero porque es una división muy dura. Pero, en cualquier caso, creo que es un tipo muy duro y muy peligroso”.